PGR abre inquérito sobre indemnização da TAP a Alexandra Reis

O Ministério Público abriu

um inquérito sobre a legalidade da indemnização de 500 mil euros paga pela TAP à ex-secretária de Estado do Tesouro Alexandra Reis. A



Mariline Alves/Cofina Media

Procuradoria-Geral da República confirmou ao Correio da Manhã a existência de um inquérito sobre a indemnização da ex-secretária de Estado do Tesouro.A antiga secretária de Estado recebeu uma indemnização de 500 mil euros, sendo que 336 mil diziam respeito ao equivalente a doze meses de salário, 107 mil euros são de férias não gozadas (o equivalente a quatro períodos de férias) e ainda cerca de 55 mil euros pela terminação do contrato anterior com a empresa.A governante saiu do Governo quatro dias depois de se saber o valor da indemnização a que teve direito. Ao final da semana passada, o então ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos (que a tinha nomeado para a liderança da NAV), apresentou a sua demissão na sequência do caso.Sobre as responsabilidades da TAP em toda a situação, o ministro das Finanças, Fernando Medina, disse estar à espera da auditoria da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) para retirar conclusões sobre o funcionamento da empresa bem como possíveis alterações para evitar situações semelhantes no futuro. "Neste momento está em curso, a pedido do Ministério das Finanças e das Infraestruturas, um processo de avaliação sobre a forma como decorreu o processo. Finda essa auditoria por parte da Inspeção-geral das Finanças, o Governo tirará as suas conclusões, quer sobre o funcionamento da empresa, mas também sobre o quadro geral que deve ser alterado para evitar que estas situações se repitam", defendeu.