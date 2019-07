Para o líder da CGTP, Perante os manifestantes, Arménio Carlos afirmou que a CGTP "irá solicitar ao senhor Presidente da República uma reunião urgente para reclamar a declaração de inconstitucionalidade, quando a lei laboral revista der entrada em Belém".Para o líder da CGTP, Marcelo Rebelo de Sousa "não pode dar o aval a normas que violam o princípio da segurança no emprego, da igualdade, o direito de contratação coletiva ou os direitos dos trabalhadores".

O líder da CGTP , Arménio Carlos, anunciou esta quarta-feira, durante uma manifestação nacional em Lisboa, que vai pedir uma reunião com o Presidente da República para reclamar a inconstitucionalidade da lei laboral quando o diploma chegar a Belém.O anúncio foi feito em frente à escadaria da Assembleia da República , onde culminou a manifestação da CGTP contra as alterações ao Código do Trabalho, que partiu cerca das 15:00 da Praça da Figueira e chegou ao parlamento perto das 16:00.