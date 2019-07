Por outro, o Governo ainda tem formas de cativação indiretas. Atualmente, as administrações hospitalares não têm autonomia para gerir o orçamento - tanto para contratar médicos ou para investir em equipamentos, por exemplo -, visto que tudo tem de passar pelo crivo do Ministério das Finanças. É por isso que o bastonário da Ordem dos Médicos (OM), Miguel Guimarães, tem vindo a afirmar que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e o ministério da Saúde, como outros, vive refém das contas de Mário Centeno e das metas de Bruxelas, esta é uma crítica recorrente a este Governo.



Ainda este mês, o bastonário instou a ministra da Saúde a "bater o pé" ao colega das Finanças: "Nós temos uma deficiência grave no SNS. É como se o SNS tivesse ligado a um ventilador, mas esse ventilador são os profissionais de Saúde. É bom que a senhora ministra (Marta Temido) perceba isso e bata o pé ao ministro das Finanças (Mário Centeno) e explique que é preciso, de facto, investir mais", defendeu o bastonário.



Não é a primeira vez que o Governo usa este argumento. Em outubro de 2018, o ministro Pedro Nuno Santos em entrevista ao Observador afirmou que "a Saúde não tem cativações". "O SNS e os hospitais públicos não têm cativações", reiterou Nuno Santos. "Podemos dar as cambalhotas que quisermos, mas não têm cativações. Mais importante do que isso, as cativações são um instrumento de gestão orçamental que sempre existiu e vai continuar a existir, se quisermos ter contas certas no final do ano". Também Mário Centeno disse à RTP que "não há cativações na Saúde".

"Não há cativações na Saúde", frisou o primeiro-ministro, António Costa, durante o debate do Estado da Nação, em resposta ao deputado do PSD Emídio Guerreiro, que classificou o Executivo de não investir Saúde. O argumento do chefe de Governo é válida?Mais ou menos. Por um lado, de um ponto de vista formal, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) não tem cativações diretas (a própria lei do Orçamento não o permite). Em novembro de 2017, durante o processo de negociação do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), o Governo e o Bloco de Esquerda chegaram a um entendimento: o fim das cativações em quatro organismos do setor da Saúde (o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH), a DGS e o INEM). Portanto, chegamos pelo menos a uma conclusão: atualmente podem não existir cativações na Saúde, é verdade, mas antes de 2018 houve. Em 2017, por exemplo, o Executivo cativou cerca de 20 milhões de euros na Saúde.