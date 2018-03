"O défice em 2017 foi 0,9%. A contabilização da CGD é um assunto que está em aberto", afirmou o ministro das Finanças, Mário Centeno, numa conferência de imprensa realizada como

reacção à divulgação, por parte do INE, do défice de 2017. Ao contrário do que sempre foi defendido pelo Governo português, a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos penalizou o défice de 2017. O valor subiu para 3% do PIB , revelou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Contudo, o impacto da decisão será limitado.