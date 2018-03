A injecção de capital do Estado para socorrer bancos e ajudar a estabilizar o sistema financeiro já custou aos portugueses 17,1 mil milhões de euros desde 2007, o equivalente a quase 9% do PIB (a valores actuais). Só o ano passado, segundo o Diário de Notícias, o investimento estatal na Caixa Geral de Depósitos atingiu os 4,5 mil milhões de euros (3,9 mil milhões de euros injectados, mais os juros da ajuda).

O valor do investimento de 2017 é apenas superado pela ajuda à banca necessária em 2014: devido à falência do BES, o Estado teve de injectar 5,1 mil milhões de euros na banca. Em 2010, o caso do BPN obrigou à introdução de 1,8 mil milhões de euros.

A injecção de capital na Caixa Geral de Depósitos, contabilizada pelas autoridades estatísticas, elevou para 3% do PIB em 2017. Na segunda-feira, o Instituto Nacional de Estatística revelou que sem o valor da recapitalização do banco estatal o défice de 2017 seria de 0,9%.

Uma decisão que o ministro das Finanças, Mário Centeno, considerou " errada". "O Eurostat preconiza um registo da capitalização da CGD no défice que está errado. É contrário à decisão da Comissão Europeia, contraria os tratados europeus e não representa condignamente o investimento feito na CGD pelo seu accionista, o Estado português", afirmou Centeno em conferência de imprensa, no Ministério das Finanças, em Lisboa.

O governante destacou que a operação de aumento de capital foi feita fora do regime de ajudas de Estado, pelo que é um investimento do accionista no banco público, motivo pelo qual considera que o aumento de capital "não devia ser contabilizado nas contas públicas".