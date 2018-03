Até ao mês de Fevereiro, as contas da administração pública fecharam com um saldo positivo de 258 milhões de euros. Esta é uma melhoria em relação ao mesmo mês do ano anterior.



Em comunicado, o Ministério das Finanças indica que esta melhoria se deve ao crescimento da receita (4,7%), superior ao da despesa (2,8%). "O comportamento da receita acompanha a evolução favorável da actividade económica e do emprego. Até Fevereiro, a receita fiscal do subsetor Estado cresceu 8,1%, tendo-se ainda observado um crescimento dos reembolsos de 20%, representando mais 230 milhões de eiuros", pode ler-se no documento.



A receita do IVA também aumentou 5,5%, sendo que foi acompanhada pelo crescimento do IRS e IRC. "A receita beneficiou ainda do comportamento do mercado de trabalho, visível no forte crescimento de 7,6% das contribuições para a Segurança Social", acrescenta o comunicado.