O ministro das Finanças, Mário Centeno, defendeu que o orçamento da Saúde foi o mais reforçado nos últimos anos e que esse valor "não tem paralelo noutros sectores da administração pública". "A verdade é que este Governo, nas suas prioridades que são claríssimas, dedicou mais recursos à saúde", garantiu Mário Centeno, afirmando mesmo que "a saúde foi o sector que teve o maior aumento orçamental" dos últimos três anos, disse citado pelo Eco, numa comissão parlamentar conjunta de Finanças e Saúde, a pedido do CDS e do PSD. "Somos todos Adalberto", atirou ainda, numa referência a uma frase do ministro da Saúde.

Na passada quinta-feira, Adalberto Campos Fernandes negou, durante um debate sobre Saúde, a existência de qualquer problema com as Finanças e, perante as acusações da oposição neste sentido, garantiu: "Somos todos Centeno".

O ministro das Finanças garantiu ainda que "não há uma única verba da saúde que tenha sido cortada nominalmente face ao exercício orçamental anterior". Além disso, acrescentou que "não há um único euro de cativações no Serviço Nacional de Saúde", em resposta ao CDS, que acusou o Governo de fazer cativações encapotadas."Quem fala em cativações desconhece totalmente a gestão financeira na saúde", atirou.

Em resposta às questões dos pagamentos por parte dos hospitais aos fornecedores, Centeno indicou que 98% de todas as facturas identificadas ao abrigo da regulação de pagamentos em atraso no SNS foram pagas até ao início deste mês.

Segundo o ministro, dos 1.400 milhões de euros anunciados para pagamentos de dívidas dos hospitais, 900 milhões foram já "concretizados" no período anunciado.