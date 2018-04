O Eurostat confirmou esta segunda-feira o défice orçamental de 3% do PIB português, incluindo o impacto da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. As contas foram validadas pelo organismo de estatística europeu, numa primeira notificação, depois de terem sido apuradas e comunicadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a 26 de março de 2018. Apesar de tanto o INE, como o Governo português, terem garantido que as discussões sobre o registo estatístico da injecção de capitais públicos de 3.944 milhões de euros continuam, o Eurostat validou provisoriamente as contas sem emitir reservas. O instituto de Bruxelas limitou-se a notar que "dois Estados-membros registaram défices iguais ou superiores a 3% do PIB: Espanha (3,1%) e Portugal (3%)."Segundo o INE, sem o impacto da recapitalização da Caixa o défice de 2017 teria sido de 0,92% do PIB. Numa conferência de imprensa convocada com o objectivo de comentar os resultados orçamentais de 2017, o ministro das Finanças português, Mário Centeno, criticou duramente o Eurostat.