Candidato do Chega na Madeira meteu baixas mas fez pré-campanha

O cabeça de lista do Chega nas eleições regionais da Madeira fez ações de pré-campanha pelo Chega enquanto estava de baixa médica. Miguel Castro, vigilante da natureza do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) com contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, meteu baixa no dia 28 de junho, dois dias antes de ser anunciado como candidato do Chega de André Ventura, confirmou fonte oficial da Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas do Governo Regional da Madeira à SÁBADO.