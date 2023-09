Morreu em Paris, esteve 90 anos no Alto de São João, está há mais de 30 anos em Tormes. Tinha trasladação marcada para dia 27, mas há uma providência cautelar interposta por seis bisnetos para travar a ida para o Panteão.

As andanças de Eça

Está a ser difícil a Eça de Queiroz descansar em paz para sempre. O escritor, que morreu a 16 de agosto de 1900 em Paris, foi trasladado para o jazigo dos Condes de Resende, que era propriedade da família da mulher, cerca de um mês depois de ter morrido. Foi aí, no Cemitério do Alto de São João, em Lisboa, que passou quase 90 anos, até o estado de degradação do jazigo ter obrigado a nova mudança.