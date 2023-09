Madeira: E agora? Hipóteses e rescaldo de umas eleições com surpresas

O tabuleiro do jogo político na Madeira mudou. Miguel Albuquerque voltou, como há quatro anos, a ficar a um deputado da maioria absoluta, mas desta vez já estava em coligação com o CDS. Depois de ter posto do Chega fora da jogada, começou a fazer contactos com IL e PAN. Ambos os partidos têm um deputado eleito, mas as negociações estão a ser diferentes com as duas forças políticas que o podem ajudar a chegar aos 24 mandatos de que precisa para formar maioria no Parlamento Regional.

As condições da IL para uma "gerimponcha"