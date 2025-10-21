Sábado – Pense por si

Leonor Caldeira
Leonor Caldeira Advogada
21 de outubro de 2025 às 23:00

De falsos feministas está o inferno cheio

A proibição de usar burca nos espaços públicos, anunciada com uma defesa dos direitos das mulheres, é um instrumento de adicional opressão destas mulheres.

Enquanto feminista, nunca me verão defender, acriticamente, a burca como algo inócuo para os direitos das mulheres, como uma mera expressão da liberdade religiosa que, enquanto ocidentais, não podemos nem devemos julgar. Não tenho pudores motivados por relativismos culturais, até porque acredito que os direitos humanos não são uma invenção ocidental mas, antes, um chão comum que une os povos em torno do mínimo indispensável – o princípio da dignidade da pessoa humana.

