Eleições na Madeira. Albuquerque lidera, segundo a projeção

As mais lidas

Miguel Albuquerque é dado como o vencedor das eleições regionais na Madeira, com entre 44 e 48% dos votos, segundo a projeção Antena 1/Universidade Católica. A coligação PSD/CDS-PP pode eleger entre 23 e 26 deputados e não se sabe se vai haver maioria.







Paulo Novais/Lusa

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos madeira eleições projeção

O PS de Sérgio Gonçalves fica em segundo lugar, com entre 18 e 21% dos votos.O Juntos pelo Povo, em terceiro lugar, pode conseguir entre 9 e 12%, e entre quatro e seis deputados.O Chega deverá conseguir de 8 a 10% dos votos, chegando no máximo aos cinco deputados.Segue-se a Iniciativa Liberal, com entre 2 e 4% dos votos.A CDU e o Bloco de Esquerda podem conseguir entre 2 e 3% dos votos cada um, podendo eleger um deputado. Não é claro se o PAN vai eleger.