PSD/CDS-PP lidera com 47,46% dos votos com metade das freguesias apuradas

A coligação formada por PSD e CDS-PP liderava as eleições legislativas regionais da Madeira de hoje, com 47,46% dos votos, quando estão apuradas 27 das 54 freguesias, segundo dados oficiais provisórios.







Paulo Novais/Lusa

Tópicos psd madeira ps eleições

De acordo com informação disponibilizada pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, à mesma hora, o PS era o segundo partido mais votado, com 18,58%.A coligação PSD/CDS-PP já conseguiu eleger dois deputados: o cabeça de lista e atual presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e o número dois da lista e líder dos centristas, Rui Barreto.O PS também já elegeu o seu cabeça de lista e líder da estrutura regional, Sérgio Gonçalves.Cerca de hora e meia após o fecho das mesas de voto, o JPP é a terceira força política mais votada, com 14,80%, seguido pelo Chega, com 7,04%.Depois, surgiam a CDU, com 1,82%, a IL, com 1,66%, o BE, com 1,59%, e o PAN, com 1,56%.Há quatro anos, os sociais-democratas elegeram 21 deputados, perdendo pela primeira vez a maioria absoluta que detinham desde 1976, e formaram um governo de coligação com o CDS-PP (três deputados).O PS alcançou 19 mandatos, o JPP três e a CDU um.