Buscas na câmara do Funchal. Miguel Albuquerque entre os suspeitos

A Polícia Judiciária e o Ministério Público estão a realizar buscas na câmara do Funchal, por suspeitas de corrupção, numa operação que envolve o presidente da câmara, Pedro Calado, e o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, avança o CM.



A operação abrange três inquéritos iniciados pelo Ministério Público, dos quais estão a ser investigados negócios privados do presidente do Governo Regional da Madeira. Estes negócios envolvem também outros membros do Governo e autarquias madeirenses, como a câmara do Funchal, que é liderada por Pedro Calado.

Miguel Albuquerque é suspeito de crimes de corrupção, participação económica em negócio e prevaricação e também em eventual violação de regras comunitárias em matéria de adjudicação. Em causa está uma investigação aberta em 2019 no Funchal, que a SÁBADO revelou em maio de 2020.



