Miguel Albuquerque gastou 120 mil euros numa viagem à Venezuela

Entre 9 e 18 de outubro de 2022, o presidente do Governo Regional da Madeira (GRM), Miguel Albuquerque, deslocou-se a Curaçau e à Venezuela, dois destinos com uma comunidade emigrante madeirense significativa. A comitiva espelhava isso: pagos pelo governo madeirense, foram Albuquerque e a mulher, Sofia Fernandes, o diretor regional das Comunidades, Rui Abreu, o então diretor do Jornal da Madeira, Agostinho Silva, três músicos do Miguel Pires Trio, um jornalista do JM, um do Diário de Notícias da Madeira, dois da RTP-Madeira e dois do Canal Na Minha Terra TV.