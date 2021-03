Todas as suspeitas contra o presidente do Governo da Madeira

Ontem, 17 de março, várias instalações do governo madeirense e a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira foram alvo de buscas pela Polícia Judiciária relacionadas com a adjudicação da concessão de exploração da Zona Franca, anunciou o Ministério Público. Recorde a investigação revelada pela SÁBADO, em maio de 2020.



O Ministério Público (MP) e a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária (PJ) estão a investigar as circunstâncias em que o líder do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e a ex-mulher, Elizabete Andrade, venderam há cerca de três anos um empreendimento turístico, a Quinta do Arco, conhecida como Quinta das Rosas, por cerca de 3,5 milhões de euros.



"Desconheço qualquer processo que esteja, eventualmente, a decorrer", disse à SÁBADO por escrito Miguel Albuquerque antes de garantir que os negócios privados "foram absolutamente transparentes" e feitos "entre empresas comerciais, devidamente acompanhadas e validadas por entidades certificadas, financeira e contabilisticamente." Destacou ainda que o negócio da Quinta do Arco "teve início muito tempo antes de o Governo Regional ter iniciado funções (abril de 2015)" e que "todos os impostos foram atempadamente liquidados."