Misógino, adjetivo e nome masculino, que ou aquele que revela aversão ou desprezo pelas mulheres.” É com esta referência tirada do Dicionário Priberam, que a socialista Mafalda Gonçalves arranca um texto no jornal regional A Tribuna sobre o presidente da câmara do Funchal, Pedro Calado. O artigo foi publicado a 3 de março de 2023 e denuncia os “comportamentos e dislates misóginos” de Pedro Calado, com exemplos. E não é difícil, falando com mulheres da oposição, acumular episódios.