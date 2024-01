PS/Madeira diz que Miguel Albuquerque "não tem condiçõs para se manter no cargo"

Presidente do Governo Regional da Madeira foi constituído arguido num processo que levou à detenção do presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, do líder do grupo de construção AFA, Avelino Farinha, e de Custódio Correia, CEO e principal acionista do grupo ligado à construção civil SOCICORREIA.

"O presidente do Governo Regional (Miguel Albuquerque) já foi constituído arguido e sobre ele impendem graves suspeições e acusações (...) quando irá pedir o levantamento da sua imunidade como elemento do Conselho de Estado? Tem condições para se manter no cargo no Governo Regional e estar à frente dos destinos da região?", questionou Victor Freitas, líder da bancada do PS no plenário do parlamento madeirense, no Funchal.O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque (PSD), foi constituído arguido na quarta-feira num processo que levou à detenção do presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado (PSD), do líder do grupo de construção AFA, Avelino Farinha, e de Custódio Correia, CEO e principal acionista do grupo ligado à construção civil SOCICORREIA, que é sócio de Avelino Farinha em várias empresas, segundo disse à Lusa fonte da investigação.Na quarta-feira, a Polícia Judiciária (PJ) realizou na Madeira e em vários locais do continente cerca de 100 buscas numa investigação por suspeitas dos crimes de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência.O responsável da maior bancada da oposição na Assembleia Regional (ocupa 11 dos 47 lugares no hemiciclo) sublinhou hoje que "político é prisioneiro das suas palavras" e recordou que, em novembro de 2023, aquando da Operação Influencer, disse que, para o primeiro-ministro António Costa, se tinha "tornado impossível continuar a governar".Em 13 novembro de 2023, o então primeiro-ministro português, António Costa, apresentou a demissão na sequência das suspeitas levantadas pela Procuradoria-Geral da República de ter interferido em processos relativos à exploração de lítio e hidrogénio no país.António Cosa concluiu que o exercício do cargo não era compatível com a existência de qualquer suspeita.No âmbito desta operação foram efetuadas buscas na residência oficial do primeiro-ministro e foram encontrados milhares de euros pertencentes ao seu chefe de gabinete, Vitor Escária. O ministro das Infraestruturas, João Galamba, foi um arguidos constituídos neste processo."A situação aqui não e mais grave?", questionou Victor Freitas, salientando que a megaoperação desencadeada na Madeira tem como um dos alvos "não um chefe de gabinete, mas um vice-presidente do Governo Regional que cometeu graves crimes".O líder socialista recordou que, devido a este tipo de suspeitas, já decorreram duas comissões de inquérito no parlamento madeirense, uma à concessão do Centro Internacional de Negócios e outra às "obras inventadas".Mas, considerou, a maioria PSD/CDS "branqueou as conclusões", tendo o PS/Madeira remetido os documentos para o Ministério Público e agora "a justiça está a funcionar"."Já todos percebemos que Pedro Calado não tem condições para continuar. E Miguel Albuquerque tem?", insistiu.Para o JPP, "a situação de detenção de Pedro Calado nada tem de surpreendente".O líder parlamentar, Élvio Sousa, frisou que os "factos são suscetíveis de configurar crimes muito graves" e lembrou que o partido tem vindo a denunciar este tipo de situações, "que estavam à vista de todos".Élvio Sousa acusou ainda o parlamento madeirense de estar "a ser usado para branquear a fiscalização" ao governo madeirense."Este parlamento não é livre, é vergado, agachado ao poder executivo", reforçou.Por seu lado, o deputado do BE, Roberto Almada, disse que ainda estão "todos atordoados porque o que aconteceu não é bom para a Madeira e para nenhum de nós".Os restantes partidos não se pronunciaram no plenário da Assembleia Legislativa da Madeira sobre este assunto, no período de antes da ordem do dia.