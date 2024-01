Buscas na Madeira: PJ encontra meio milhão de euros em cofre de empresário

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu na manhã desta quinta-feira (25) meio milhão de euros, no cofre de um empresário com ligações ao presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado. A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã e surge um dia depois da PJ ter feito mais de 130 buscas na câmara do Funchal, e em outros locais.





