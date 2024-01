Comissão de inquérito já tinha apontado para crimes investigados na Madeira

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Muitos dos factos que estão a ser investigados na Madeira pelo Ministério Público (MP) e pela Polícia Judiciária (PJ) estavam longe de ser secretos. Na verdade, suspeitas sobre a relação entre o Governo Regional da Madeira e empresários que foram agora detidos no âmbito da operação policial já tinham sido discutidos numa comissão de inquérito no parlamento madeirense, que teve lugar no ano passado. O relatório final - aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS - garantia que não tinham sido encontradas provas de ilicitude. A oposição não concordou, nem o Ministério Público que utilizou esta discussão para sustentar a sua investigação.