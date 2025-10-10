Campanha de Moedas usa arguidos do Tutti Frutti, além de assessores e motorista da CML

O gabinete de Carlos Moedas justifica: "O assessor Amish Laxmidas ao abrigo de um direito constitucional que a todos assiste tem a total liberdade de participar nas iniciativas cívico-políticas que considerar. De qualquer forma, uma das arruadas onde participou foi na hora de almoço e a outra ao início da noite. Não tem qualquer função de coordenação ou outra na campanha eleitoral."

Depois, duas sombras que estão em todas as ações de campanha de Carlos Moedas (pelo menos as que testemunhámos, no Areeiro, em São Domingos de Benfica, no Campo Pequeno, na FIL e em Telheiras): Ângelo Pereira e Luís Newton, dois arguidos no processo Tutti Frutti.

Ângelo Pereira (que saiu do cargo de vereador devido ao processo) está acusado de recebimento indevido de vantagem. Quanto a Luís Newton, o Ministério Público acusa-o de ser um dos pivots deste alegado esquema de corrupção, prevaricação, trafico de influências e favorecimentos nas juntas de Lisboa. Está acusado de quatro crimes de corrupção passiva, um de corrupção passiva agravada e cinco de prevaricação.

Sendo um facto que Carlos Moedas afastou das suas listas todos os envolvidos no processo, é também verdade que convive diariamente com os dois. Luís Newton mantém-se na sombra e retaguarda da campanha, enquanto Ângelo Pereira é mais ativo. Este último é o líder da distrital de Lisboa do PSD - Newton é ainda o líder da concelhia de Lisboa.

Respondeu apenas o gabinete de Carlos Moedas: "[Ângelo Pereira e Luís Newton] são pessoas que fazem parte das estruturas locais do partido".