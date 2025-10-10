Campanha de Moedas usa arguidos do Tutti Frutti, além de assessores e motorista da CML

Nas arruadas de Carlos Moedas está também sempre Afonso Costa, um dos adjuntos mais próximos do presidente da câmara. E com visíveis e testemunháveis funções de coordenação das tropas.
Ao contrário, por exemplo, de Inês Catarino e João Aguiar, assessores de comunicação que estão na campanha mas rescindiram as avenças que tinham no gabinete de Moedas (como a SÁBADO contou aqui), Afonso Costa mantém-se com vencimento pago pela câmara - ainda que, note-se, não detetámos que a câmara de Lisboa tivesse publicado no portal Base o seu contrato.
O gabinete de Moedas diz que "o adjunto Afonso Costa é candidato pelas listas da Freguesia do Parque das Nações. Ao abrigo da Lei Eleitoral tem o direito de usufruir de 10 dias para o efeito".
Na verdade, Afonso Costa tem estado em todas as ações de campanha de Moedas, mesmo antes do início dos referidos 10 dias - desde logo no evento da Estufa Fria, em julho.
Menos frequente tem sido a presença de Amish Laxmidas, assessor de Carlos Moedas, com vencimento pago pela CML (e este sim, com os contratos publicados no Base). Vimo-lo na arruada em Telheiras esta semana, no dia 6, mas esta decorreu a partir das 18h, podendo considerar-se um horário pós-laboral. No entanto, estava também na arruada de dia 3, que começou às 12h. Vimo-lo à frente da comitiva, com discretas funções de coordenação.