Rio pede paz antes das autárquicas, mas há quem ache que 'não tem moral'

Em vésperas de autárquicas, a Comissão Política Permanente do PSD diz que "esta não é a altura para conjeturas nem para debates internos sobre o futuro" do partido. Mas nem sempre Rui Rio teve essa atitude.

Em julho de 2017, a poucos meses das autárquicas, Rui Rio deixava no ar a ideia de que podia ser candidato à liderança do PSD e, mesmo insistindo em não fazer essa discussão antes das eleições que nesse ano se realizavam a 1 de outubro, o ex-autarca não resistiu à farpa a Pedro Passos Coelho. "Se me perguntam se, relativamente a novembro, o PSD está pior, melhor, ou na mesma, eu acho que está pior", dizia então num almoço no International Club.

Declarações como esta talvez não caíssem bem ao líder social-democrata cuja Comissão Política Permanente (CPP) enviou esta segunda-feira aos militantes uma mensagem na qual advertia para a necessidade de manter o partido unido antes da batalha autarquia. Numa altura em que Paulo Rangel e Jorge Moreira da Silva se perfilam como putativos futuros líderes e Luís Filipe Menezes fez duras críticas a Rio, a direção do PSD faz um toque a rebate para que os militantes se concentrem na batalha eleitoral.

"Esta não é a altura para conjeturas nem para debates internos sobre o futuro do PSD", lê-se no comunicado que serve de balanço ao processo de preparação das eleições autárquicas, mas também como recado às vozes dissonantes.