Barcelos avisa Rio: Decisão da Jurisdição “é um instrumento de força”

Em Barcelos a decisão do Conselho de Jurisdição Nacional do PSD que deixa claro que a concelhia e a distrital não podiam ser ultrapassadas pela nacional na escolha do candidato à Câmara é vista como "um instrumento de força".



A concelhia liderada por António Lima recorreu a todas as armas: além da Jurisdição, há um processo no Tribunal Constitucional para impugnar a escolha do candidato, a coligação local e a entrega das listas. O que a concelhia exige é, explica à SÁBADO António Lima, "poder para gerir o processo". E a deliberação que saiu da reunião desta quarta-feira dá-lhe poder de fogo.



Apesar disso, o líder do PSD Barcelos é cauteloso nas consequências que se podem retirar de ter visto o órgão liderado por Paulo Colaço dar-lhe razão.