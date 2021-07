PSD em contra-relógio para assegurar lista a Mortágua

Há duas hipóteses em cima da mesa: "Ou uma lista do PSD ou apoiar uma lista de independentes", diz à SÁBADO o coordenador autárquico do partido, José Silvano, explicando que é a distrital de Viseu quem está neste momento "em negociações" para resolver o problema aberto pela desistência de última hora do autarca social-democrata que deveria ser recandidato à Câmara de Mortágua.

"A informação que eu tenho é que estão a negociar para resolver o assunto até domingo", afirma Silvano, que acredita assim puder cumprir o prazo de entregar as listas na segunda-feira.

Que o PSD não deixará de estar representado no concelho onde é poder "já é uma certeza" para José Silvano. De resto, o dirigete lembra que a lista de independentes com quem a distrital liderada por Pedro Alves está a negociar é formada por pessoas que estavam ligadas ao PSD.