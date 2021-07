Destes candidatos ninguém fala (e é pena): Panazeite, Estremores, Boloto, Matuto, Canhoto, Abegão, Barbeitos...

Tente ler, com a fluência que puder: Mykhaylo Shemliy. Tenha ou não conseguido, alguma dificuldade pode ser natural, dado que o candidato de 21 anos do Volt à câmara de Tomar tem nome ucraniano. “Mais conhecido por Misha”, apresenta-se em vídeo, talvez consciente da desvantagem.



Mas há nomes bem portugueses, alguns até de leitura fácil, que colocam dificuldades extralinguísticas aos seus portadores. Se o candidato é, literalmente, Azedo, como Álvaro, do PS, em Moura, parece à partida má propaganda. Ou não? Álvaro assume sem problemas a acidez e até faz notar, com descontração: “E sou Pato Azedo.”



Se na primária havia brincadeiras no recreio, “Ó Pato Azedo” para aqui, “Ó Pato Azedo” para ali, “Ó Azedinho”, politicamente nunca foi um problema, “de todo”, assegura. É uma questão de contexto. Dado que na terra tem a concorrência eleitoral de André Linhas Roxas (CDU), Francisco Tojo (Chega) – arbusto que, como se sabe, pica e é invasivo – e Luís Acabado (PSD-CDS), tudo se torna relativo. De resto, no microcosmos de Moura, a equipa de vereação inclui José Banha, Lurdes Balola e José Bio e, na oposição, José Pós de Mina.