Imobiliário: Apartamentos sem licença em 'pré-venda'

Construído no final do século XIX, o edifício Domingos Barreiro, em Marvila, é o testemunho do desenvolvimento industrial da cidade. "O programa que foi construído era altamente inovador", diz à SÁBADO a especialista em História industrial, Deolinda Folgado. A grande inovação estava em ter no mesmo complexo oficinas, armazéns, habitação operária e os escritórios da administração da empresa que se dedicava à produção e exportação de vinho e tanoaria.

Parte desse património vai ser demolido. "Foi intenção do projeto recuperar na íntegra o edifício com frente para a praça David Leandro da Silva, bem como manter na íntegra o armazém pré-pombalino com frente para Rua Zófimo Pedroso. Em relação à frente da Rua Fernando Palha, será mantida e recuperada a fachada desta rua mantendo-se como um cenário", assume à SÁBADO fonte oficial da Reward Properties.

O processo n.º 1450/EDI/2019 relativo ao licenciamento de obras de alterações, com ampliação e demolição parcial do conjunto de edifícios ainda se encontra em apreciação pelos Serviços da Câmara de Lisboa. De resto, tem por base um Pedido de Informação Prévia (PIP) que já caducou. Mas nada disso impede que no site do promotor já se dêem como reservados vários dos apartamentos que vão dos 220 mil aos 1,5 milhões de euros.