Proposta do PS, que resulta de acordo entre o Governo e o sindicato, propõe acabar com o teto máximo que impede salários mais elevados que os do chefe do Executivo.

O PS propôs acabar com o teto máximo que impede que os titulares de órgãos de soberania possam ganhar mais do que o primeiro-ministro, numa proposta entregue esta terça-feira no Parlamento, no âmbito da revisão do Estatuto dos Magistrados Judiciais.



Caso esta medida, que resulta do acordo entre o Governo e a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, seja aprovada pelo Parlamento, os juízes que exercem funções nos tribunais superiores – Supremos, Relações e Constitucional – vão ver os seus salários aumentarem, ainda que o valor do aumento não seja conhecido. Segundo o jornal Público, a proposta também deve beneficiar os procuradores visto que existe um princípio de paridade entre as duas magistraturas.

Em declarações ao mesmo jornal, o presidente da ASJP, Manuel Ramos Soares, explica que o acordo com o Governo permite colocar em prática uma lei de 1990, que foi prejudicada pela aprovação de um outro diploma que estabeleceu o teto máximo – e impediu que juízes-desembargadores e conselheiros recebessem os salários negociados.

Além disso, a proposta do PS também defende que o subsidio de compensação, pago a quase todos os juízes, deve subir 100 euros, passando para os 875. Este valor será integrado no vencimento e, como tal, passa a ser pago em 14 vezes. Continuará a não ser tributado em sede de IRS.

Segundo o Jornal de Negócios, os juízes vão ainda recuperar mais tempo de carreira do que os militares. A proposta do Governo – idêntica ao modelo que o Executivo quer ver aplicado nos professores - defende que as carreiras especiais da Função Pública devem recuperar o número de anos de serviço equivalente a 70% do tempo que demoram a progredir.

A ideia por detrás do sistema é que quem subir mais rapidamente na carreira tem menos tempo a recuperar, explica o mesmo jornal. Assim, se um juiz desembargador pode recuperar até 3 anos e 6 meses de serviço, um primeiro-sargento não irá além de um ano, 10 meses e 13 dias.