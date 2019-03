Duas petições públicas dirigida à Assembleia da República e ao Conselho Superior de Magistratura já reuniram mais de 20 mil assinaturas para o afastamento do juiz Joaquim Neto de Moura das suas funções como juiz. Petições com os nomes "Afastamento do juiz Neto de Moura" e "Demissão do Juiz Joaquim Neto de Moura" falam em "falta de proteção da lei portuguesa em relação à violência diariamente sofrida por muitas mulheres em Portugal" e referem que o magistrado, autor de vários acórdãos polémicos, mostrou "incapacidade total para exercer tal função".

"Excelentíssimos Senhores, vimos por este meio recorrer aqueles que elegemos, a quem pagamos e que têm a obrigação de zelar por nós, enquanto povo, mais particularmente por nós, cidadãos do sexo feminino, para que nenhuma mulher em Portugal possa ouvir, ver e estar sujeita a ser vítima de um julgamento sexista, fora do seu tempo, próprio de um qualquer país do terceiro mundo. Já basta a falta de proteção da lei portuguesa em relação à violência diariamente sofrida por muitas mulheres em Portugal. Exigimos que o Sr. Neto de Moura seja impedido de exercer a função de juiz, visto ter dado mostras de incapacidade total para exercer tal função. Esperamos e desejamos que as mulheres em Portugal passem a ser tratadas com equidade", pode ler-se na petição criada no site Petição Pública com maior número de assinantes: quase 21 mil no momento da redação desta notícia.

Numa outra petição, pedindo a demissão de Neto de Moura, a autora indica que cabe ao magistrado "fazer cumprir a Lei, e não fazer juízos de valor sobre o comportamento das mulheres, muito menos citar a Bíblia", pois "a Bíblia não é Lei". O movimento, com quase 1500 assinaturas, pede que Neto de Moura "seja chamado à responsabilidade e lhe sejam aplicadas as devidas medidas".

Neto de Moura diz-se "triste" e "abatido" com críticas de que foi alvo

O juiz afirmou esta segunda-feira, em entrevista ao Observador, sentir-se "triste", "abatido" e "indignado" após as críticas às suas decisões como magistrado. Neto de Moura garantiu desconhecer o jogo online apresentado por Ricardo Araújo Pereira no qual figura, diz não estar arrependido de avançar com ações judiciais contra quem o criticou e que a maneira como escreveu as sentenças não está relacionada com desgostos amorosos.

"Aceito perfeitamente que critiquem as minhas decisões, isso é um direito de qualquer cidadão, criticar as decisões dos tribunais. Agora, coisa diferente é atacar pessoalmente quem as profere. E só nessa base é que admito que essas pessoas sejam processadas. Porque quando há crítica saudável, legítima, fundada, não é para atacar pessoalmente as pessoas", afirma em entrevista ao jornal, remetendo as decisões sobre o caso para o seu advogado, Ricardo Serrano Vieira, que tem "carta-branca".

Neto de Moura indica ainda ao Observador que não está arrependido quanto aos processos que pretende instaurar e que o fator monetário não é o mais importante: "O essencial é que efetivamente haja uma reparação do mal que me estão a causar. Qualquer pessoa normal reage assim. Quando uma pessoa vê os seus direitos lesados, reage. Não me preocupa minimamente se vou receber, se não vou… Isso é absolutamente secundário. Isso para mim não tem relevância nenhuma. Não é essa a questão essencial. A questão é que os meus direitos têm sido lesados de forma perfeitamente inadmissível e intolerável".

O magistrado diz que ainda não recebeu qualquer tipo de desagrado com as suas decisões pessoalmente mas que já teve consequências profissionais e pessoais devido à situação em que se encontra. "É evidente que eu não posso sentir-me bem. É evidente que isto provoca mossa. É evidente que me sinto abatido. É evidente que me sinto triste com toda esta situação e sinto-me indignado. Não podia sentir-me de outra maneira, com os ataques pessoais", afirma ao Observador.

Neto de Moura refere ainda que, hoje em dia, "as relações familiares são muito mais transparentes" e que "as denúncias apresentadas já não caem em saco roto". "Isto veio tornar ainda mais transparente, mais pública, digamos assim, essa situação. Porque, acho eu, as vítimas veem que efetivamente o seu caso é analisado. Agora, se é bem analisado ou não, isso depende da perspetiva", acrescenta.

Pedido de escusa rejeitado

Também esta segunda-feira, o jornal Público avançou que, no verão passado, e considerando que "algumas pessoas", que não identificou, tinham "cavalgado uma onda de mentira e deturpação" sobre as decisões por si tomadas, o juiz Neto de Moura pediu para deixar de julgar casos de violência doméstica, bem que fosse durante um período de tempo definido.

De acordo com o jornal, a decisão foi tomada já depois de serem conhecidos dois dos seus polémicos acórdãos e ainda antes de ser advertido pelo Conselho Superior de Magistratura – e quando é a chamado a deliberar o recurso de um suspeito de violência doméstica, detido preventivamente, e que o tribunal de primeira instância da Maia se recusa libertar.

Mas, indica o Público, Supremo Tribunal de Justiça negou-lhe essa pretensão. "Trata-se de desejo que, pela sua natureza e extensão, não pode ser acolhido por este tribunal", diz a resposta dos conselheiros Carlos Almeida, Baltazar Pinto e o ex-procurador-geral da República Souto de Moura – até porque não existe nenhuma lei que possa ser aplicada num geral, tendo os pedidos que ser feitos caso a caso.

Além disso, recordaram, é ao Conselho Superior da Magistratura que cabe avaliar se Neto de Moura pode decidir sobre casos de violência doméstica. Ainda assim, em declarações ao Público, o advogado do juiz, Ricardo Serrano Vieira, diz sem dúvidas: "Neto de Moura está obrigado a julgar violência doméstica".

Bastonário da Ordem dos Advogados defende afastamento

O bastonário da Ordem dos Advogados, Guilherme Figueiredo, considerou, esta segunda-feira, que juízes como Neto de Moura devem ser afastados de julgamentos de casos de violência doméstica. Em declarações à Rádio Renascença, o representante dos advogados considera que "juízes não devem estar a julgar matérias para as quais não têm uma forma de pensar enquadradas na nossa Constituição da República".

"Tendo em conta as afirmações que fundamentavam a decisão – e não estava em causa a decisão, mas as fundamentações – é que nesses casos, os senhores juízes não devem estar a julgar matérias para as quais não têm uma forma de pensar enquadradas na nossa Constituição da República", indica Guilherme Figueiredo.

Custas judiciais deverão ser pagas pelos contribuintes

No entanto, caso os processos de Neto de Moura contra a lista de 20 nomes por ofensas à sua honra pessoal e profissional avancem, será o Estado e os contribuintes a assumirem a despesa. Isto porque, de acordo com o regulamento de custas processuais, está prevista a isenção de pagamento em casos que envolvem magistrados durante o exercício das suas funções.

Ao jornal Público, o advogado de Neto de Moura, Ricardo Serrano Vieira, indica que a situação do magistrado "ainda não está definida", embora refira que é do entendimento que este esteja isento. Autor de diversos acórdãos controversos nos quais desvaloriza a violência doméstica, Neto de Moura foi criticado por humoristas, políticos, comentadores e jornalistas – aos quais tenciona agora instaurar processos contra aqueles que o acusaram de ser misógino, machista ou incapaz de continuar a exercer a profissão.

No entanto, as despesas associadas a estes processos serão assumidas pelo Estado, como prevê a alínea c) do 4º artigo das custas processuais. O mesmo artigo indica que "os magistrados e os vogais do Conselho Superior da Magistratura, do Conselho Superior do Ministério Público ou do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais que não sejam magistrados, em quaisquer ações em que sejam parte por via do exercício das suas funções" terão isenções de custas judiciais em processos no qual estão envolvidos.

"O objetivo é processar todos os que extravasaram os limites da liberdade de expressão. Esqueceram-se que estão a falar de uma pessoa que tem um passado profissional irrepreensível. Aceitamos que discordem dos acórdãos, mas estas pessoas ultrapassaram o que é aceitável no Estado de direito", disse este sábado ao semanário Expresso Ricardo Serrano Vieira, advogado do juiz.