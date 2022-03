Assembleia Municipal de Lisboa, agência de emprego político

Novo chefe de gabinete do grupo do PS é um autarca e assessor apanhado em escutas da Máfia do Sangue. Mas do Chega ao BE, todos encaixam militantes.

Ciclo autárquico novo, gabinetes novos. Quatro meses depois de o PSD conquistar a câmara de Lisboa ao socialista Fernando Medina, as bancadas da Assembleia Municipal da capital reconfiguraram-se – e há forças políticas que preencheram as vagas para assessoria com militantes. A começar na nova chefia da bancada municipal do PS. A SÁBADO apurou que o escolhido para tomar as rédeas da coordenação do gabinete que dá apoio aos deputados municipais foi Pedro Coelho dos Santos, ex-vereador da câmara de Sobral de Monte Agraço, antigo chefe de gabinete de Ana Catarina Mendes, então secretário-geral adjunta do PS, e adjunto de Correia de Campos, ministro da Saúde no segundo governo de Guterres.