Os superassessores de Lisboa que custam €4.615 ao mês

Sem funções executivas, mas com gabinete

A presidente da Assembleia Municipal de Lisboa (AML), Rosário Farmhouse, não recebe salário, apenas senhas de presença. No entanto, tem vários assessores, que, por isso mesmo, ganham substancialmente mais do que a própria responsável eleita. Os dois nomeados pagos pelo valor máximo estabelecido pela Câmara Municipal de Lisboa (CML) são José Eduardo Romano Pires e Pedro Manuel Tito de Morais, contratados por um valor de 95.438 euros por 730 dias. Os respetivos contratos preveem um pagamento de 3.752,50 euros, o que, somado o IVA, que, pelos contratos, fica a cargo da câmara, significa que por mês a CML tem com cada um deles um encargo de total de 4.615 euros. A independente eleita pelo PS e presidente da AML respondeu à SÁBADO que “o essencial das tarefas quotidianas de gestão política são feitas pela equipa do gabinete que é constituída por trabalhadores da CML requisitados e pelas pessoas que são contratadas na condição de assessores políticos”.