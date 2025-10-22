As reações à morte de Balsemão. "Tanta vida, tanto mundo, tanta obra"

O fundador do PSD, do Expresso e da SIC morreu na terça-feira, aos 88 anos.

"Defensor da democracia e da liberdade", "um homem de princípios" que "deixou o mundo melhor", são algumas das reações à notícia da morte de Francisco Pinto Balsemão. O líder da Imprensa morreu na terça-feira, segundo o grupo de media de causas naturais e rodeado pela família. Entretanto muitas figuras políticas e públicas prestaram a sua homenagem ao fundador do PSD e ex-primeiro-ministro.



Reações à morte de Francisco Pinto Balsemão, fundador do PSD, Expresso e SIC DR

João Cotrim de Figueiredo: "Balsemão foi, ao longo de toda a sua vida, um cultor da liberdade"

O candidato presidencial e ex-líder da Iniciativa Liberal (IL) João Cotrim Figueiredo deixou no X a sua homenagem a Balsemão. "Francisco Pinto Balsemão foi, ao longo de toda a vida, um cultor da liberdade. A sua visão, a sua ousadia, a sua capacidade de correr riscos e de imaginar e construir um país mais livre e mais próspero inspiram-nos e constituem um legado que o decurso do tempo não vencerá", escreveu.

Deixou-nos hoje uma figura maior da nossa democracia. Mais do que fundador do PPD/PSD, primeiro-ministro ou precursor no setor dos media, Francisco Pinto Balsemão foi, ao longo de toda a vida, um cultor da liberdade.



A sua visão, a sua ousadia, a sua capacidade de correr riscos… pic.twitter.com/y4R6emhgha — João Cotrim Figueiredo (@jcf_liberal) October 21, 2025

Paulo Rangel: "Perdi um Amigo"

O ministro dos Negócios Estrangeiros referiu-se ao fundador do PPD/PSD como "um Amigo". "Tenho muito para dizer. E direi. Mas hoje fica só uma palavra: liberdade. Obrigado Francisco Balsemão. Liberdade!"

Carlos Moedas: "Partiu uma das minhas referências"

O presidente da Câmara de Lisboa escreveu que Balsemão era uma das suas "referências pessoais e políticas". "Foi, acima de tudo, um cidadão sempre comprometido com o país."

Partiu uma das minhas referências pessoais e políticas. Francisco Pinto Balsemão teve uma vida feita de superlativos: foi fundador da democracia portuguesa, foi Primeiro-Ministro, foi o grande pioneiro da transformação da comunicação social. Mas foi, acima de tudo, um cidadão… pic.twitter.com/XRRcbMpS9s — Carlos Moedas (@Moedas) October 21, 2025

Daniel Oliveira: "Portugal perdeu o Homem, mas o legado de Francisco Pinto Balsemão perdura e será continuado"

O diretor de programas da SIC prestou a sua homenagem a Balsemão na rede social Instagram. Escreveu ter perdido "um amigo". "A SIC perdeu o fundador, mas o seu exemplo, a sua visão, o seu charme e humor serão lembrados."

Catarina Furtado: "Obrigada por tudo. Pessoalmente e profissionalmente"

A apresentadora da RTP, que passou pela estação de Paço de Arcos, também fez questão de homenagear o seu antigo patrão. Numa mensagem curta agradeceu "por tudo. Pessoalmente e profissionalmente."

Herman José: "Tanta vida, tanto mundo, tanta obra"

O humorista - que foi homenageado na última gala dos Globos de Ouro - deixou uma mensagem curta no Instagram e partilhou uma fotografia com o fundador da Impresa. "Francisco Pinto Balsemão 1937-2025 Tanta vida, tanto mundo, tanta obra", escreveu apenas.

Alexandra Leitão: "Uma das figuras da nossa democracia"

A socialista Alexandra Leitão escreveu no X que Balsemão foi "uma das figuras da nossa democracia". "Na política, como fundador do PSD, e no jornalismo, pela profunda dedicação à liberdade de imprensa e ao pluralismo."

Margarida Balseiro Lopes: "Deixou o mundo melhor"

A ministra da Cultura, Juventude e Desporto considerou que o fundador do seu partido "deixou o mundo melhor". "A ele devemos - em especial - a defesa intransigente da liberdade de imprensa e - antes disso - o empenho na construção dos primeiros anos do Portugal democrático.

Francisco Pinto Balsemão deixou o mundo melhor. A ele devemos - em especial - a defesa intransigente da liberdade de imprensa e - antes disso - o empenho na construção dos primeiros anos do Portugal democrático. (1/2) — Margarida B Lopes (@margaridalopes) October 22, 2025