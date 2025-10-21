Morreu esta terça-feira, aos 88 anos, o fundador da SIC e do Expresso, Francisco Pinto Balsemão. Segundo a Impresa o ex-primeiro-ministro morreu de "causas naturais", tendo os seus "últimos momentos" sido "acompanhados pela família".



Morreu Francisco Pinto Balsemão, fundador da SIC e Expresso João Cortesão

Nos últimos meses, Balsemão falhou a gala dos Globos de Ouro e deixou de ir às reuniões da Impresa devido ao seu estado de saúde bastante debilitado. No final de setembro, chegou até a passar algumas semanas internado.

A 1 de setembro, dia em que o advogado e jornalista comemorava os seus 88 anos de vida, foi condecorado pelas mãos do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Grã-Cruz da Ordem de Camões.

Francisco Pinto Balsemão foi primeiro-ministro entre 1981 e 1983 e fundou o PPD (atual PSD), juntamente com Francisco Sá Carneiro e Joaquim Magalhães Mota, a 6 de maio de 1974. Antes de ter fundado o Expresso passou pelo Diário Popular. Em outubro de 1992 fundava também a SIC.

Leia Também A fortuna de Pinto Balsemão: tem um património de 40 milhões de euros

A notícia da morte de Pinto Balsemão foi avançada esta terça-feira pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, durante o Conselho Nacional do PSD, que ocorreu à porta fechada, e no qual foi ouvido um longo aplauso. Em declarações aos jornalistas, Montenegro lamentou esta perda, apelidou Balsemão de "fundador da Democracia" e anunciou que seria decretado um dia de luto nacional no dia das cerimónias fúnebres.

Leia Também Balsemão: uma família que sempre foi da elite

Já Marcelo Rebelo de Sousa, recordou o empresário como um "visionário, pioneiro" que lutou pela "afirmação da liberdade de expressão e de imprensa".

"Portugal nunca o esquecerá", escreveu o chefe de Estado numa nota publicada no site da Presidência da República ao referir-se ao antigo primeiro-ministro como "uma das personalidades mais marcantes dos últimos sessenta anos". "Desde os anos 70 do século passado até ao novo século, [foi] dos políticos portugueses com efetiva projeção externa, em particular na Europa e nos EUA".