Oito distritos do Continente sob aviso amarelo devido à chuva e vento forte

O IPMA emitiu aviso amarelo entre as 21h de hoje e as 06h00 de quinta-feira também para os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga por causa da chuva persistente.
Oito distritos do norte de Portugal continental vão estar esta quarta-feira e na quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva persistente e vento forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Oito distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido a chuva persistente e vento forteVítor Mota
Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo e Braga vão estar sob aviso entre as 21h de hoje e as 06h00 de quinta-feira devido à previsão de vento sudoeste rodando para noroeste, com rajadas até 95 quilómetros por hora (km/h) nas terras altas.
O IPMA emitiu aviso amarelo entre as 21h de hoje e as 06h00 de quinta-feira também para os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga, mas por causa da chuva persistente, passando a aguaceiros, por vezes fortes, que podem ser acompanhados de trovoada.
O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.
O IPMA prevê para hoje no continente períodos de chuva, em especial no Norte e Centro, sendo mais intensa no Minho e Douro Litoral no final do dia, vento forte nas terras altas e neblina ou nevoeiro em alguns locais.
As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 13 graus Celsius (na Guarda) e os 19 (em Lisboa, Leiria e Santarém) e as máximas entre os 19 (na Guarda e em Viseu) e os 27 (em Évora).
