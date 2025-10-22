Sábado – Pense por si

Portugal

Oito distritos do Continente sob aviso amarelo devido à chuva e vento forte

Lusa 07:57
Capa da Sábado Edição 21 a 27 de outubro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 21 a 27 de outubro
As mais lidas

O IPMA emitiu aviso amarelo entre as 21h de hoje e as 06h00 de quinta-feira também para os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga por causa da chuva persistente.

Oito distritos do norte de Portugal continental vão estar esta quarta-feira e na quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva persistente e vento forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Oito distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido a chuva persistente e vento forte
Oito distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido a chuva persistente e vento forte Vítor Mota

Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo e Braga vão estar sob aviso entre as 21h de hoje e as 06h00 de quinta-feira devido à previsão de vento sudoeste rodando para noroeste, com rajadas até 95 quilómetros por hora (km/h) nas terras altas.

O IPMA emitiu aviso amarelo entre as 21h de hoje e as 06h00 de quinta-feira também para os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga, mas por causa da chuva persistente, passando a aguaceiros, por vezes fortes, que podem ser acompanhados de trovoada.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente períodos de chuva, em especial no Norte e Centro, sendo mais intensa no Minho e Douro Litoral no final do dia, vento forte nas terras altas e neblina ou nevoeiro em alguns locais.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 13 graus Celsius (na Guarda) e os 19 (em Lisboa, Leiria e Santarém) e as máximas entre os 19 (na Guarda e em Viseu) e os 27 (em Évora).

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Previsão meteorológica Viseu Porto Braga Viana do Castelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera
Investigação
Opinião Ver mais
Germano Almeida
Germano Almeida

A Rússia continua a querer tudo

Trump esforçou-se por mostrar que era dele o ascendente sobre Putin. Mas o presidente russo é um exímio jogador de xadrez. Esperou, deixou correr, mas antecipou-se ao encontro de Zelensky em Washington e voltou a provar que é ele quem, no fim do dia, leva a melhor. A Rússia continuar a querer tudo na Ucrânia. Conseguirá continuar as consequências dos ataques a refinarias e petrolíferas?

Menu shortcuts

Oito distritos do Continente sob aviso amarelo devido à chuva e vento forte