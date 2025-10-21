Foi "um fundador da nossa Democracia", diz Montenegro sobre Pinto Balsemão

Fundador da SIC e do Expresso, morreu esta terça-feira aos 88 anos de "causas naturais".

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, lamentou esta terça-feira a morte do fundador da SIC e do Expresso, Francisco Pinto Balsemão, e anunciou que será decretado um dia de "luto nacional no dia em que se vão realizar as cerimónias fúnebres". No entanto, para já ainda não é conhecida a data da realização do funeral.



Montenegro lamenta a morte de Francisco Pinto Balsemão, fundador da SIC e do Expresso LUSA

Em declarações aos jornalistas, o social-democrata disse que foi com "muita tristeza" que recebeu esta notícia "em primeira mão" e apelidou Balsemão de "fundador da nossa Democracia".

"É de facto uma notícia muito triste de alguém que foi sempre muito próximo, muito presente. Sempre com uma palavra amiga de apreciação, de análise, que em campanhas eleitorais nunca escondeu os seus pontos de vista", referiu.

O primeiro-ministro fez ainda referência ao estado de saúde já bastante debilitado de Francisco Balsemão e sublinhou: "Foi sempre um lutador." Lembrou também que a última vez que trocou impressões com o empresário foi "antes e depois" das eleições legislativas. "Talvez tenha sido pela altura do verão."

Montenegro aproveitou ainda para "transmitir uma palavra de muita solidariedade a toda a familia de Francisco Pinto Balsemão".