Em entrevista exclusiva ao NOW, a vereadora socialista eleita por Lisboa referiu que o autarca "não deu nenhuma importância" ao primeiro relatório preliminar sobre o acidente do Elevador da Glória, que, "não sendo tão grave como" o segundo documento, "já apontava para falhas graves".
Alexandra Leitão acusou esta terça-feira, em entrevista exclusiva ao NOW, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, de ter ido "sempre a reboque" no processo do acidente com o Elevador da Glória.
A carregar o vídeo ...
Alexandra Leitão diz que decisão sobre recondução da Carris é tardia: 'Carlos Moedas foi sempre a reboque nesta matéria'
"Carlos Moedas nunca liderou este processo porque não convocou a reunião de Câmara para dar esclarecimentos, — teve que ser a oposição a apresentar várias propostas, — [e ficou por] perceber o que é que se fazia com os elevadores que estão fechados", sustentou a vereadora.
De seguida, Alexandra Leitão referiu que o autarca "não deu nenhuma importância" ao primeiro relatório preliminar, que, "não sendo tão grave como" o segundo documento, "já apontava para falhas graves".
Assim, a socialista defendeu que a decisão de Carlos Moedas de não reconduzir a administração da Carris, anunciada esta terça-feira, é "tardia".
"Mais uma vez, Carlos Moedas está a reagir ao que é inevitável, porque não quer assumir que o problema é muito mais grave" do que pensa, criticou Alexandra Leitão.
Acrescentou ainda, no NOW, que o problema não foi apenas uma "falha sistémica de gestão" da Carris, como tem defendido o Presidente da capital.
"Um carro bate, uma ponte cai e uma estrada colapsa sempre por uma questão técnica, mecânica ou química. [Neste caso] o cabo partido é que é a parte técnica. A razão pela qual aquilo podia ter sido evitado, não é algo técnico. É um problema sistémico", vincou.
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
Trump esforçou-se por mostrar que era dele o ascendente sobre Putin. Mas o presidente russo é um exímio jogador de xadrez. Esperou, deixou correr, mas antecipou-se ao encontro de Zelensky em Washington e voltou a provar que é ele quem, no fim do dia, leva a melhor. A Rússia continuar a querer tudo na Ucrânia. Conseguirá continuar as consequências dos ataques a refinarias e petrolíferas?