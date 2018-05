Manuel Pinho assumiu o cargo de ministro da Economia em 2005 com a certeza de que, aos 55 anos, poderia contar com uma pensão equivalente a 100% do salário pensionável - cerca de 62 mil euros mensais -, em nome do BES.

A história faz a manchete do Correio da Manhã desta quinta-feira. De acordo com o diário, o governante arguido no caso EDP recebeu uma promessa escrita feita por Ricardo Salgado a Manuel Pinho, datada de 10 de Março de 2005, dois dias antes de assumir o cargo de ministro da Economia no Governo de José Sócrates.



"Neste virar de página da sua vida profissional, não quero deixar de reafirmar - em nome do BES que represento - os direitos adquiridos enquanto prestou serviços no Banco Espírito Santo, SA que represento - assumindo particular relevância a prerrogativa - anteriormente contratualizada consigo, pelo BES, em 10/03/2004 - de logo que completar os 55 anos de idade, solicitar a passagem à reforma, auferindo 100% do salário pensionável", escreveu Salgado na época.

