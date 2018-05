Procuradores que investigam caso EDP pediram ajuda aos colegas do processo BES/GES, após revelações do antigo charmain da PT.

O antigo charmain da PT Henrique Granadeiro revelou as autoridades, durante a investigação Operação Marquês, que marcou presença num jantar em casa do antigo ministro Manuel Pinho, onde esteve também o antigo primeiro-ministro José Sócrates.



No interrogatório de 24 Fevereiro de 2017, segundo o procurador Casimiro Nunes, "Henrique Granadeiro referiu que foi convidado para um jantar em casa do arguido Manuel Pinho no qual esteve presente o ex-primeiro-ministro José Sócrates. Segundo o Correio da Manhã, que teve acesso ao despacho, esta informação levou os procuradores do caso EDP a pedirem ajuda aos colegas magistrados que estão com o processo BES/GES em mãos.



Nesse documento, adianta o diário, Casimiro Nunes pede que "se pesquise e remate aos autos elementos de prova - segmentos de agendas, informação e documentação - de eventuais reuniões, encontros e almoços e jantares de Ricardo Salgado [ndr: ex-presidente do BES], e Henrique Granadeiro com os arguidos Manuel Pinho e/ou António Mexia [ndr: presidente executivo da EDP]".



A 19 de Abril, o jornal Observador noticiou as suspeitas de Manuel Pinho ter recebido, de uma empresa do GES, entre 2006 e 2012, cerca de um milhão de euros.



Os pagamentos, de acordo com o jornal, terão sido realizados a "uma nova sociedade 'offshore' descoberta a Manuel Pinho, chamada Tartaruga Foundation, com sede no Panamá, por parte da Espírito Santo (ES) Enterprises - também ela uma empresa offshore sediada no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas e que costuma ser designada como o 'saco azul' do Grupo Espírito Santo".



Em comunicado divulgado na segunda-feira, o advogado de Manuel Pinho, Ricardo Sá Fernandes, revelou que o ex-ministro, arguido no caso EDP, está disposto a prestar "todos os esclarecimentos" aos deputados, em sede de comissão parlamentar, mas só depois de ser interrogado pelo Ministério Público.