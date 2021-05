40 pessoas pediram asilo após escala em Lisboa. 'Redes encontram pontos frágeis para atacar enquanto der'

Em nove dias, quatro dezenas de cidadãos indianos entraram no País ao requerer asilo por não poderem ficar nas zonas internacionais do aeroporto de Lisboa. Fonte do SEF explica que Portugal é só ponto de entrada: "70% vão para outros países".

No fim de semana de 22 e 23 de maio, sete cidadãos de nacionalidade indiana que se dirigiam para outros países pediram asilo depois de fazer escala no aeroporto de Lisboa. É uma situação semelhante à ocorrida a 15 de maio, quando 33 cidadãos da Índia que fizeram escala em Lisboa em direção ao México (30 pessoas) e Senegal (três) também avançaram com pedidos de proteção internacional no aeroporto.



À SÁBADO, fonte oficial do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) confirma que "chegaram ao Aeroporto de Lisboa sete cidadãos de nacionalidade indiana, em trânsito, com bilhetes de continuação de viagem, que solicitaram proteção internacional ao Estado português". "Os sete cidadãos indianos, tal como decorre da designada Lei do Asilo (art.º 61.º, n.º 1) e de Protocolo existente entre o SEF e o Conselho Português para os Refugiados (CPR), foram alojados pelo CPR, que lhes garante as condições materiais de acolhimento (incluindo alimentação), até decisão quanto à admissibilidade dos pedidos de proteção internacional" - que pode demorar até 30 dias úteis.



Desde o início do ano, quase todos os pedidos de proteção internacional por parte de cidadãos indianos foram feitos em posto de fronteira: 40 entre 41, revela o SEF.