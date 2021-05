Mais de 30 indianos pedem asilo a Portugal após viagem negada em Lisboa

Admissão do pedido de asilo político será decidido em 30 dias. Três crianças com menos de dez anos integram o grupo. TAP negou embarque devido a escalas.



A TAP negou o embarque a 33 cidadãos de nacionalidade indiana que, na noite de 15 de maio, chegaram ao aeroporto de Lisboa em escala para Cancún, no México (30 pessoas), e Dakar, no Senegal (os restantes três). Perante a possibilidade de voltarem a Moscovo, na Rússia, de onde tinham vindo, os 33 indianos acabaram por pedir asilo político ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e foram alojados pelo Conselho Português para os Refugiados (CPR).



A decisão sobre se o pedido de asilo político é admitido terá que ser tomada em 30 dias úteis. Estas pessoas serão colocadas em isolamento profilático até serem testadas à covid-19 e em caso de resultado negativo, serão encaminhadas para o centro de acolhimento, descreve o CPR à SÁBADO.



As 33 pessoas, entre as quais 28 homens, duas mulheres e três crianças com menos de dez anos, têm direito a alojamento, alimentação, vestuário, assistência médica e medicamentosa, entre outras. Foram identificadas duas famílias no grupo que serão "preferencialmente transferidas para alojamento externo, nomeadamente apartamentos, assim permitindo a manutenção da unidade familiar", frisa o CPR à SÁBADO. "Os casos individuais são alojados num hostel."