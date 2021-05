Milhares de imigrantes em paradeiro desconhecido

Depois de serem detidos no Algarve, onde desembarcaram vindos de Marrocos em dezembro de 2019, os oito ocupantes do pequeno barco de pesca sabiam o que fazer: pediram proteção internacional às autoridades portuguesas, alegando estarem a ser perseguidos no seu país. Abdel Aziz foi um deles. Tal como os restantes sete companheiros, foi alojado em instalações do Estado enquanto aguardava pelo desenrolar do processo burocrático de concessão do estatuto de refugiado ou de proteção subsidiária. Mas quando, meses depois, o processo terminou, com a recusa desse pedido por ser infundado, Abdel Aziz já não foi notificado: as autoridades desconheciam o seu paradeiro, tal como o de outros quatro dos seus companheiros.



De acordo com as várias fontes consultadas pela SÁBADO, Abdel Aziz é apenas um dos milhares de imigrantes que, nos últimos anos, utilizaram a lei do asilo para entrar ilegalmente na Europa. "Eles sabem que chegando a Portugal e pedindo asilo podem entrar, e enquanto o processo decorre vão para outros países onde têm família ou contactos. Há anos que é assim", diz à SÁBADO uma fonte judicial.



Só entre 2019 e 2020 esse número pode ultrapassar as duas mil pessoas. De acordo com os dados fornecidos à SÁBADO pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), nesses dois anos foram apresentados 2.832 pedidos de proteção internacional (1.849 em 2019 e 983 em 2020), dos quais apenas 507 foram concedidos (430 em 2019 e 77 em 2020). O que aconteceu às restantes 2.325 pessoas? Ao longo das últimas semanas a SÁBADO questionou várias vezes o Ministério da Administração Interna (MAI), o SEF e o Conselho Português para os Refugiados (CPR) para obter uma resposta. Sem sucesso.