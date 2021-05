Travar casos em Lisboa: 30 e 40 anos vacinados mais cedo e testagem em massa

O índice de transmissibilidade a 14 dias tem sido crescente no concelho de Lisboa. "O que deve ser um sinal de alerta e não de alarme", começou por referir, o secretário de Estado adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales. Por isso, anunciou um "reforço nas medidas que permitam fazer algum controlo" no aumento dos casos de infeção por covid-19.







Antecipando um crescimento dos casos, Lacerda Sales lembrou que ainda assim estão no terreno medidas que não existiam há uns meses. "A vacinação ou a testagem massiva", exemplificou. "Haverá uma aceleração no processo de vacinação que começa a 6 de junho para os mais de 40 anos e para os mais de 30 a 20 de junho".

Presentes também estiveram o presidente do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), Fernando Almeida, e o diretor de Serviços de Informação e Análise da Direção-Geral da Saúde (DGS), André Peralta Santos.



Fernando Almeida anunciou o reforço das testagens no ensino superior e no secundário. Vinte e três instituições já estiveram hoje reunidas com o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e mostraram-se disponíveis para antecipar o plano de testagem e "alguns vão mesmo já amanhã colocar em prática esta testagem", referiu Fernando Almeida.



Também nas áreas residenciais vai decorrer uma campanha de sensibilização para a testagem, tal como junto das populações vulneráveis, como os migrantes. A sensibilização de testagem vai acolher também motoristas de táxi e estafetas de entregas, com objetivo de levar a um aumento das testagens.



A atenção desta campanha vai abranger também as zonas de concentração de convívio - a Avenida 24 de julho, Cais do Sodré ou Bairro Alto. Unidades móveis vão estar no terreno para sensibilizar, testar e alertar para o distanciamento social. As zonas de ligação entre transportes, onde se concentram mais pessoas serão também abrangidas por estas equipas de sensibilização e testagem.



A 31 de maio vai ter início uma campanha de testagem aos restaurantes nas zonas típicas, "onde há maior concentração de restauração", conclui Fernando Almeida.



Chegar aos 240 casos em duas a três semanas

André Peralta Santos explicou que as mais altas taxas de incidência da covid-19 no concelho de Lisboa estão nas freguesias centrais, mas os números também têm crescido nas zonas periféricas e nos concelhos próximos. O concelho da capital está agora com uma incidência de 143 casos por 100 mil habitantes a 14 dias e um índice de transmissibilidade de 1,14. É nas faixas etárias entre os 20 aos 40 anos, que se regista maior aumento de novos casos.



O especialista da DGS deixou assim o alerta de que a manter-se este ritmo, Lisboa pode chegar aos 240 novos casos por 100 mil habitantes dentro de duas a três semanas, meta depois da qual terá de recuar nas medidas de desconfinamento.