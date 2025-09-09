Sábado – Pense por si

Mundo

Xi Jinping diz que "Portugal é "um bom amigo da China" e elogia Guterres, Durão e Costa

Lusa 07:24
Capa da Sábado Edição 2 a 8 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 2 a 8 de setembro
As mais lidas

O Presidente da República Popular da China começou por dizer ser "um prazer" conhecer o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

O Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, afirmou esta terça-feira que "Portugal é um bom amigo da China", e elogiou o papel internacional dos anteriores primeiros-ministros António Guterres, Durão Barroso e António Costa.

Xi Jinping elogia papel de Guterres, Durão Barroso e Costa. Luís Montenegro visita Pequim e Macau
Xi Jinping elogia papel de Guterres, Durão Barroso e Costa. Luís Montenegro visita Pequim e Macau Lintao Zhang/Pool Photo via AP

No primeiro dia da visita oficial do primeiro-ministro português, Luís Montenegro, à China, Xi Jinping fez breves declarações abertas à comunicação social no início do encontro entre ambos, que decorreu no Grande Palácio do Povo, em Pequim.

O Presidente da República Popular da China começou por dizer ser "um prazer" conhecer o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

"Seja bem-vindo na visita à China. Lembro que em 2018 eu fiz uma visita de Estado a Portugal, que me deixou uma bela impressão, e profunda", disse, aproveitando para pedir a Montenegro que transmita ao chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, "sinceros cumprimentos", de acordo com a tradução simultânea para português das suas declarações.

O Presidente chinês salientou que China e Portugal "são ambos países com profunda história, e os dois povos possuem idiossincrasia, abertura, inclusão, progresso e autonomia", defendendo que "Portugal desempenha um papel importante e singular no palco internacional".

Xi Jinping destacou ainda "o papel importante" desempenhado por três antigos primeiros-ministros portugueses nos assuntos internacionais e regionais.

"O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, e o ex-presidente da Comissão Europeia Durão Barroso. Eu tenho boas relações com eles", frisou.

Na breve declaração, o Presidente chinês afirmou que "Portugal é bom amigo da China" e considerou que ambos os países resolveram "de forma adequada a questão de Macau através de negociações amistosas".

"Portugal também foi o primeiro país da Europa Ocidental a assinar com a China atos de cooperação no âmbito da iniciativa 'Uma faixa, uma rota", e o primeiro país da Zona Euro que emitiu títulos" na moeda chinesa, disse.

O primeiro-ministro português iniciou hoje uma visita oficial à China de dois dias, durante a qual terá um encontro com o Presidente Xi Jinping e passará por Macau, seguindo depois para o Japão, onde ficará até sexta-feira, com passagens por Tóquio e Osaka.

O Presidente da República Popular da China realizou uma visita de Estado a Portugal em 2018 e Marcelo Rebelo de Sousa retribuiu-a no ano seguinte.

Artigos Relacionados
Tópicos Ministro (governo) Empresas Centro comercial Futebol China Portugal Xi Jinping António Guterres José Manuel Durão Barroso António Costa Luís Montenegro Organização das Nações Unidas Comissão Europeia Conselho Europeu
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Xi Jinping diz que "Portugal é "um bom amigo da China" e elogia Guterres, Durão e Costa