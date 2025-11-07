Vai viajar para os Estados Unidos? Shutdown pode estragar os planos

A paralisação pode afetar voos nas próximas semanas, mesmo que termine o shutdown. Saiba o que deve fazer se pretende viajar para os EUA.

Os viajantes terão menos opções de voo para os Estados Unidos a partir de sexta-feira, uma vez que a Administração Federal da Aviação (FAA na sigla original) vai impôr cortes nos horários em 40 dos principais aeroportos para aliviar a pressão sobre os controladores de tráfego aéreo durante o encerramento (shutdown) recorde do governo.



Voos da American Airlines podem ser afetados por 'shutdown' nos EUA AP Photo/Matt Rourke

O diretor da FAA afirma que a medida não tem precedentes, mas é necessária para manter as pessoas em segurança, uma vez que a escassez de pessoal e o trabalho não remunerado afetam cada vez mais os controladores.

A maior parte deles trabalhava seis dias por semana e fazia horas extraordinárias obrigatórias, mesmo antes do encerramento, mas têm-no feito sem salário, uma vez que os legisladores não chegam a acordo sobre uma forma de reabrir o governo.

Os aeroportos de Nova Iorque, Los Angeles, Chicago e outros aeroportos centrais das companhias aéreas serão afetados de acordo com a ordem da FAA, publicada na quinta-feira à noite. Centenas de voos previstos para sexta-feira já tinham sido cancelados no final da tarde de quinta-feira. Mas é provável que esse número só aumente nos próximos dias, à medida que as reduções forem aumentando de 4% na sexta-feira para 10% até 14 de novembro.

Os passageiros também poderão enfrentar atrasos e voos lotados durante o fim de semana e depois.

Eis o que deve saber sobre os cortes - e o que fazer se a sua viagem for cancelada.

O seu aeroporto está na lista?

Há uma boa hipótese de ser. A lista abrange mais de duas dúzias de estados e inclui o aeroporto mais movimentado dos Estados Unidos, o Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta, na Geórgia, bem como os principais aeroportos de Anchorage, Boston, Denver, Honolulu, Las Vegas, Miami, São Francisco, Salt Lake City, Boston e Anchorage.

Em algumas áreas metropolitanas, incluindo Nova Iorque, Houston, Chicago e Washington, vários aeroportos serão afetados.

As reduções ocorrem entre as 6h e as 22h, hora local, e afetam todas as companhias aéreas comerciais, de acordo com a FAA.

Quanto tempo é que vai durar a situação?

É difícil dizer. Mesmo que a paralisação termine em breve, a FAA afirmou que não levantaria as restrições de voo até que o pessoal das torres de controlo dos aeroportos e do centro regional de tráfego aéreo tornasse seguro fazê-lo."Vai ser preciso tempo para resolver isto", disse Michael Johnson, presidente da Ensemble Travel, uma associação de agências de viagens dos EUA e do Canadá.

É por isso importante planear com antecedência - quer já tenha reservado os voos ou esteja apenas a começar a fazer planos de viagem para as férias.

Esperava-se que os passageiros fossem notificados pelas companhias aéreas na quinta-feira se os seus voos haviam sido cancelados. Mas é recomendado consultar a aplicação da sua companhia aérea ou um site de rastreio de voos para obter atualizações antes de partir para o aeroporto.

As companhias aéreas afirmam que estão a tentar minimizar o impacto sobre os seus clientes, mas alguns verão os seus planos de viagem para o fim de semana interrompidos sem aviso prévio. A United Airlines, por exemplo, afirma que concentrará os cortes nas suas rotas regionais que utilizam aviões mais pequenos.

O seu voo foi cancelado. E agora?

"Respire fundo. Não entrem em pânico", disse Johnson. "Há opções disponíveis. Podem não ser as ideais e podem ser inconvenientes, mas há opções."

Se já se encontra no aeroporto, é altura de entrar na fila para falar com um representante do serviço de apoio ao cliente. Enquanto espera, também pode telefonar ou aceder à Internet para falar com o pessoal de reservas da companhia aérea. Também pode ser útil contactar o X, uma vez que as companhias aéreas podem responder rapidamente [na rede social].

Pode também ser a altura certa para considerar se faz sentido viajar de comboio, carro ou autocarro.

Kyle Potter, editor executivo da Thrifty Traveler, disse que o encerramento é diferente de quando uma única companhia aérea está a ter problemas e os viajantes podem simplesmente escolher outra transportadora. A falta de controladores de tráfego aéreo pode criar problemas em aeroportos inteiros e em várias companhias aéreas ao mesmo tempo.

"Quanto mais o encerramento se arrastar, é improvável que haja uma companhia aérea a funcionar a horas se as restantes estiverem a falhar", disse Potter.

Poed obter um reembolso ou uma indemnização?

As companhias aéreas serão obrigadas a efetuar reembolsos totais, de acordo com a FAA, mas não são obrigadas a cobrir custos secundários, como alimentação e alojamento em hotel, a menos que um atraso ou cancelamento resulte de um fator que esteja sob o controlo das companhias aéreas, de acordo com o Departamento de Transportes.

Também pode consultar o site do Ministério dos Transportes para ver o que a sua companhia aérea promete em termos de reembolsos ou outros custos se o seu voo for cancelado ou atrasado.

Deve ficar em casa durante as férias?

Não necessariamente

Talvez precise de um pouco mais de planeamento e flexibilidade do que o habitual. Um conselheiro de viagem pode ajudá-lo a aliviar o stress e um seguro de viagem pode dar-lhe uma rede de segurança adicional.

Johnson também alertou para o facto de os voos poderem esgotar rapidamente quando o encerramento terminar.

"Haverá uma onda de atividade de reservas", disse. "Por isso, tentem antecipar-se e certifiquem-se de que estão protegidos. "

Outros conselhos

Viajar com pouca bagagem. Limitar a bagagem a uma mala de mão significa menos uma fila no aeroporto e, se os seus planos mudarem inesperadamente, já terá tudo consigo.

Seja simpático. É provável que os agentes da companhia aérea também estejam a ajudar outros viajantes frustrados e gritar não os vai tornar mais dispostos a ajudar. Lembre-se, os cancelamentos não são culpa deles.

"Uma pitada extra de bondade para consigo e para com os outros nesta altura do ano, com todas as perturbações, é muito importante", disse Johnson.