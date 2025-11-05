Regulador da aviação dos EUA anuncia corte de 10% dos voos devido ao "shutdown"

A ordem tem efeito a partir de sexta-feira e abrange os 40 maiores aeroportos norte-americanos. Paralisação do governo federal congelou os salários de controladores de tráfego aéreo e seguranças aeroportuários.

A Administração Federal da Aviação dos EUA ordenou um corte de 10% do tráfego aéreo nos 40 maiores aeroportos norte-americanos, a partir de sexta-feira, em mais um efeito da paralisação da administração pública federal norte-americana.

A paralisação está a impedir que cerca de 13.000 controladores de tráfego aéreo e 50.000 seguranças aeroportuários recebam o salário, levando a ausências que estão a afetar dezenas de milhares de voos, o que fez com que as companhias aéreas alertassem para os riscos de segurança.

O administrador da FAA Bryan Bedford disse que a agência não vai esperar até que haja um problema para agir, afirmando que o “shutdown” está a levar a pressões sobre os trabalhadores que “não podem ser ignoradas”.

O secretário dos Transportes dos EUA, Sean Duffy, tinha já alertado na terça-feira que, se a paralisação continuar durante mais uma semana, poderá levar a um “caos massivo” e levar ao fecho de parte do espaço aéreo à aviação comercial, o que terá graves consequências para o país.

Uma associação do setor estima que mais de 3,2 milhões de passageiros tenham sido afetados por atrasos ou cancelamentos dos voos devido a ausências dos controladores de tráfego aéreo desde o começo da paralisação, a 1 de outubro.