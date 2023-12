Ucrânia acusa Rússia de executar soldados que se renderam

O governo ucraniano acusou Moscovo de cometer um crime de guerra ao executar soldados que se queriam render. De acordo com a agência noticiosa Reuters, um vídeo a circular nas redes sociais parece mostrar vários soldados russos a matar dois militares ucranianos que saem de uma trincheira.







REUTERS/Sofiia Gatilova

Tópicos ucrania russia soldados executar render

O vídeo revela um soldado a sair com as mãos no ar e a deitar-se no chão. Um segundo soldado tropeça e também se deita. Os soldados russos parecem depois abrir fogo e o vídeo termina.O gabinete da Procuradoria Geral da Ucrânia afirmou: "O vídeo mostra um grupo de pessoas com uniformes russos a disparar, à queima-roupa, dois soldados desarmados com a farda das Forças Armadas da Ucrânia que se estavam a render."A Reuters não conseguiu verificar a autenticidade do vídeo, ou quando foi filmado. Moscovo ainda não reagiu às imagens.A invasão da Ucrânia pela Rússia dura há 21 meses e regularmente, Kiev acusa Moscovo de cometer crimes de guerra. A Rússia nega.Segundo a Ucrânia, o vídeo foi filmado em Pokrovsk, na região de Donetsk.