Mulher do chefe dos serviços militares da Ucrânia envenenada

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A mulher do chefe dos serviços de espionagem militar da Ucrânia foi envenenada com metais pesados, esta terça-feira. Neste momento está ser tratada no hospital, informou Andriy Yusov, porta-voz do GUR, à Reuters.



Marianna Budanova e Kyrylo Budanov REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Marianna Budanova é a mulher de Kyrylo Budanov que dirige a Agência de Informação Militar ucraniana (GUR), que está envolvida em operações militares contra as forças russas desde a invasão a 24 de fevereiro de 2022.

Yusov, não esclareceu quando ocorreu o envenenamento, nem se acreditava que Budanov era o alvo. Desde o início do ano, o chefe dos serviços de espionagem militar da Ucrânia já sobreviveu a 10 tentativas de assassinato, das quais a explosão de um carro que o deixou gravemente ferido. Estas tentativas de assassinato terão sido levadas a cabo pelos serviços de segurança estatal russo (FSB).

A mulher de Budanov desenvolveu sintomas de envenenamento tendo sido levada para o hospital depois de se sentir mal durante um período prolongado de tempo. De acordo com as fontes nos serviços secretos ucranianos, está a completar um curso de tratamento e está a ser monitorizada pelos médicos. Outros funcionários do GUR também tiveram sintomas de envenenamento, estando igualmente a receber tratamento hospitalar.

Ainda não foram fornecidas informações sobre o tipo de metal pesado que se suspeita estar na origem do envenenamento, no entanto, a jovem foi provavelmente envenenada através de comida, referiram os serviços secretos à Ukrainska Pravda.

Este envenenamento representa uma grave violação de segurança e uma tentativa de assassinar um membro da família de um dirigente ucraniano. Budanov em agosto sugeriu que Moscovo tem agentes infiltrados na Ucrânia.



A Rússia já foi acusada em inúmeras ocasiões de assassinar e de tentativas de assassinato com veneno que envolvem metais pesados. Moscovo também responsabilizou os serviços secretos ucranianos pelos assassinatos de um bloguista russo e um jornalista em território russo. No entanto, Kiev nega qualquer envolvimento.

Quem é Marianna Budanova?

Marianna Budanova nasceu em 1993 em Kiev. Tirou um mestrado em psicologia, mas mais tarde envolveu-se na política, trabalhando como conselheira do presidente da câmara de Kiev.

O seu marido, Kyrylo Budanov, afirmou em setembro, ao The WarZone, que ele e Marianna passaram a viver no seu gabinete desde a invasão da Rússia à Ucrânia por razões de segurança.

Budanova é atualmente professora de psicologia jurídica na academia nacional de polícia, confirmou Budanov ao Ukrainska Pravda.

Quem é Kyrylo Budanov?

Kyrylo Budanov, marido de Marianna, é uma figura odiada pelo Kremlin, sendo o responsável por uma série de operações bem-sucedidas, algumas das quais no território russo. O The Guardian refere que, muitas vezes, o chefe dos serviços de espionagem militar da Ucrânia mostra aos jornalistas que visitam o seu gabinete um mapa humorístico de uma Federação Russa implodida, dividida em territórios anexados a outros países



O tribunal russo condenou Budanov por "acusações de terrorismo" em abril (apesar de o ter feito in absentia).

Em 2020, foi nomeado diretor-adjunto da Agência de Informações Externas da Ucrânia, e mais tarde Volodymir Zelenskiy, o presidente ucraniano, nomeou-o chefe do GUR, responsável pela organização clandestina. Em setembro foi promovido ao posto de tenente-general.