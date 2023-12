Rússia: Vladimir Putin anuncia candidatura às presidenciais de março de 2024

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O anúncio foi feito à margem de uma cerimónia de entrega de prémios no Kremlin (presidência russa), em Moscovo, segundo a agência francesa AFP.De acordo com a agência Ria Novosti, Putin disse a um combatente na Ucrânia, Artiom Joga, que se vai candidatar a um quinto mandato no Kremlin.Se vencer, ocupará o cargo de chefe de Estado por mais seis anos, até 2030, assinalou a agência russa TASS.