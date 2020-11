Se Biden é uma máquina de gaffes , Trump pode ser considerado uma máquina de escândalos. Acompilou sete deles, provavelmente os mais graves ou persistentes ao longo do seu primeiro mandato. O que pensa e o que tem dito Trump sobre os grupos neonazis? Afinal quanto pagou de impostos ou como está a gerir a pandemia do novo coronavírus? Nunca um presidente dos EUA esteve ligado a tantas polémicas e escândalos. Reunindo críticos em muitos meios de comunicação social, o programa Daily Show decidiu fazer uma compilação dos 100 escândalos de Trump, divididos por quatro episódios."Proud Boys, recuem e estejam a postos" foi apenas a última declaração polémica de Donald Trump em relação à extrema-direita. Aconteceu durante o primeiro debate entre Trump e Biden. Mas recuemos um pouco. Mais precisamente a agosto de 2017, quando grupos de supremacistas brancos trouxeram para as ruas de Charlottesville protestos contra a retirada da estátua do general Robert E. Lee e pela unificação do movimento nacionalista branco norte-americano.Os protestos subiram de tom e um dos elementos acabaria por atropelar um grupo de contra-protesto. Uma pessoa morreu e 19 ficaram feridas.Chamado a comentar estes acontecimentos Trump hesitou em condenar as ações da extrema-direita. "Existem boas pessoas nos dois lados", começou por dizer. As condenações foram para "o ódio, intolerância e violência em ambos os lados".Este evento, logo no início da presidência de Trump, acabaria por marcar o tom do presidente dos EUA em relação à extrema-direita.O que não foi completamente surpresa. Já a campanha tinha sido feita de ataques aos imigrantes, muçulmanos, liberais e a ideia de a América colaborar na diplomacia internacional. E chegado à Casa Branca rodeou-se de conservadores como Stephen Bannon, cujo site Breitbart foi uma plataforma para o crescimento da direita alternativa (alt-right, em inglês), muito semelhante aos valores da extrema-direita.De facto, em 2016, Trump recebia elogios por parte de elementos destacados da extrema-direita. "O facto de Donald Trump se estar a sair tão bem mostra que estou a ganhar", dizia então David Duke , que foi um destacado membro do Ku Klux Klan.Trump foi desafiado a desvincular-se de Duke, mas preferiu apenas dizer que não o conhece. "Não o conheço e não faço ideia do que estão a falar sobre supremacia branca ou supremacistas brancos. Portanto, não sei."Nesta campanha eleitoral, Trump volta a optar por não condenar a extrema-direita, aproveitando em vez disso para dizer que Joe Biden, o seu opositor nas eleições, é de extrema-esquerda e que alguém de se manter atento em relação aos grupos de esquerda antifa (anti-fascistas).Com o movimento Black Lives Matter (As vidas negras importam) nas ruas em várias cidades dos EUA durante o verão e a questão do racismo nas forças policiais a ser central nesta campanha, Trump voltou a ficar do lado da extrema-direita. Os protestos violentos em Portland, no final de agosto, aconteceram depois de um jovem de 17 anos ter disparado e matado duas pessoas , que protestavam contra de Jacob Blake, um homem negro que morreu às mãos da polícia.

O jovem que matou duas pessoas durante as manifestações anti-racistas em Wisconsin era apaixonado pelas forças de segurança, viajou mais de 500km para estar na primeira fila de comícios do presidente dos EUA e foi rejeitado pela Marinha no início deste ano. - Mundo , Sábado.

Disgraceful Anarchists. We are watching them closely, but stupidly protected by the Radical Left Dems! https://t.co/IvuIh6cRz5 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2020

Trump acusa Stormy Daniels de enganar meios de comunicação social O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, desdenhou o sketch apresentado pela ex-actriz pornográfica Stormy Daniels, dizendo que é apenas mais uma forma de ludibriar os meios de comunicação social. Daniels diz que o homem no desenho a ameaçou. Esta ameaça estará relacionada com o alegado caso que a performer teve com o actual presidente estado unidense.

Ivana Trump divorciou-se de Donald em 1990. Aqui, fotografada no seu iate em 2000. Foto: Arquivo Reuters

Eleições: Trump andou uma década a tentar investir na China As declarações fiscais do presidente dos EUA, às quais o New York Times teve acesso, mostraram que o então candidato tentou através de um escritório garantir a viabilidade de projetos empresariais na China, um dos três países onde detém uma conta bancária. - Eleições EUA 2020 , Sábado.

Donald Trump (ao centro) acompanhado pela filha e o genro que são também assessores seniores da Casa Branca. Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

Slippery James Comey, the worst FBI Director in history, was not fired because of the phony Russia investigation where, by the way, there was NO COLLUSION (except by the Dems)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018

Casa Branca admite não ser capaz de controlar a pandemia da Covid-19 A Casa Branca admitiu hoje que os EUA não poderão controlar a pandemia por ser tão contagiosa, numa mudança à postura de minimização da gravidade da crise, numa altura em que há novos recordes de contágios.

A Batalha pela Alma da América - nas bancas a 10 de outubro

No Twitter, fez vários comentários a defender os protestos dos seus apoiantes e condenando o movimento Black Lives Matter. Os primeiros foram apelidados de "patriotas" os segundos de "anarquistas" que estavam "sob vigilância".Acabaria mesmo por gostar de um tweet em que um utilizador defendia a atuação do jovem de 17 anos e ser esse o motivo de ir votar Donald Trump.Quando se fala de Trump e os problemas com as mulheres talvez uma nome venha imediatamente à cabeça de todos: Stormy Daniels . Mas este não é um caso de assédio sexual. A atriz de filmes pornográficos assinou um acordo de confidencialidade em 2016, antes da eleições, que a impedia de revelar que tivera um caso com Donald Trump em 2006. No entanto, o caso saltaria para a praça pública em 2018, por suspeita de que os pagamentos desse acordo teriam sido feitos com dinheiro da campanha eleitoral.Michael Cohen, advogado de Trump, acabaria por se declarar culpado de oito acusações criminais, incluindo uma violação de financiamento de campanha pelo pagamento de Daniels em agosto de 2018. Sob juramento disse que a pagou "em coordenação com e sob a direção de um candidato a um cargo federal". Tanto Trump quanto seu advogado Rudy Giuliani afirmaram que Trump reembolsou Cohen pessoalmente em 2017 e não usou dinheiro de campanha. Cohen foi condenado a três anos de prisão federal por várias acusações.No entanto, ela não foi a única a queixar-se de comportamento menos apropriado por parte do agora presidente dos EUA. Pelo menos 26 mulheres , desde os anos 1970 o acusam de má conduta sexual, incluíndo assédio.Outra frase que fica para a história é a gravação de 2005, revelada em 2016, em que ele dizia que era preciso agarrar as mulheres pelos genitais Na campanha de 2016, Trump prometeu processar todas as mulheres que o acusavam. Um dos argumentos usado pelo próprio e pelos advogados era que algumas destas mulheres estariam a mentir, uma vez que Donald Trump nem as considerava atraentes. "Todas as mulheres mentiram para prejudicar a minha campanha", referiu num comício, nas primeiras presidenciais a que concorreu. Até à data, Trump não processou nenhuma das mulheres que o acusaram em 2016.Entre as várias mulheres que o acusam está a sua primeira mulher Ivana Trump, que durante o divórcio em 1990, acusava Trump de a ter violado em 1989. O advogado de Trump defenderia o seu cliente em 2015 dizendo que "não se pode violar a sua própria mulher". Mais tarde, viria a dizer que tinha sido pouco articulado nesta resposta.Este poderia ser o maior escândalo de todos da presidência de Trump. Durante a campanha de 2016 e toda a presidência, Donald Trump recusou-se a revelar as suas declarações de impostos, até que o New York Times publicou um longo dossier no final de setembro.Aqui ficava claro que Trump não tinha pagado impostos em 10 dos 15 anos anteriores, por ter reportado mais perdas que ganhos. E que no ano em que foi eleito e no primeiro ano da presidência pagou apenas 750 dólares, em cada um.Um escândalo que foi descrito pelo The Intercept como " Mil escândalos num só ".Um dos escândalos é a fortuna avaliada do presidente em 2,5 mil milhões de dólares (2,1 mil milhões de euros), isto já subtraindo a dívida aos ativos.Os valores pagos e como Trump alega ter mais perdas que ganhos pode mostrar várias coisas, nenhuma delas aparentemente positivas para a família. Uma das conclusões é de que afinal não são os empresários bem-sucedidos que dizem ser publicamente. Mau, mas sem grande repercussão ou dano para os EUA.Outra é de que à semelhança de muitos ricos e poderosos, a família tem tentado fugir aos impostos e, aparentemente, tem sido bem sucedida. Se assim for, o caso ganha mais gravidade.Outra escalada na gravidade da situação é: quem são os credores a quem Trump deve milhões? Será que eles controlam o presidente dos EUA e a sua família. E este cenário será ainda mais negro que os dois anteriores.A seguir a estas dúvidas, vieram novas notícias de que Trump teria pagado mais impostos na China do que nos EUA. Um escândalo a somar ao primeiro.São assessores especiais, mas têm quase tanta relevância como membros do governo. Falamos da filha mais velha e do genro de Donald Trump. Ivanka Trump e o marido Jared Kushner são dois dos mais destacados membros do gabinete do presidente.Além deles, trabalham na casa branca o filho de Rudy Giuliani, advogado pessoal de Trump, e o genro de William Barr, o procurador geral dos EUA. A filha mais velha de Barr trabalha no Departamento do Tesouro, o equivalente ao Ministério das Finanças.Ivanka e Jared não são pagos pelo trabalho na Casa Branca. Embora existam acusações de que os seus negócios pessoais estão a beneficiar deste cargo. Nomeadamente quando conseguiu sete marcas chinesas para o seu negócio de moda Mas também os outros elementos da família que não estão na Casa Branca e ficaram a gerir os negócios - os irmãos Eric e Donald Jr - são suspeitos de beneficiar do facto do pai ser o presidente dos EUA.Ivanka é responsável na Casa Branca por supervisionar centenas de milhares de dólares em fundos federais, representa os EUA nas reuniões do G20, esteve no plano de corte de impostos de 2017 e esteve envolvida na escolha do novo presidente do Banco Mundial. Tudo isto, sem qualquer experiência anterior em trabalho político ou serviço público.Sem experiência e envolvido num escândalo de admissão paga à universidade, Jared Kushner tem também uma grande variedade de temas em mãos: da fronteira EUA-México, à resolução do conflito israelo-palestino, passando pela crise dos opióides até à gestão da crise do coronavirus.A Rússia interferiu nas eleições de 2016? Este é um dos maiores fantasmas que pesam sobre a presidência de Donald Trump. Os serviços secretos e o FBI investigaram o caso e Trump anunciou no início de outubro que iria tornar públicos todos os documentos destas agências sobre a interferência russa.Este passo é o culminar do relatório Muller, divulgado em 2019 e que deu como não provada a existência de uma conspiração criminal entre a campanha de Trump e a Rússia para decidir o resultado das presidenciais de 2016, que Trump ganhou a Hillary Clinton. Embora não existam provas de crime, existem amplas evidências de interferência russa a favor de Trump.Apenas horas antes do primeiro de debate entre Trump e Biden, foi anunciado o envio de uma carta do diretor de Inteligência Nacional, John Ratcliffe ao Congresso, em que se sugeria que teria sido a campanha de Hillary a fabricar o "esquema russo", para prejudicar a campanha republicana. No entanto, na própria carta Ratcliffe diz que os serviços de inteligência norte-americanos "desconhecem a viabilidade desta informação ou em que medida a análise dos serviços de inteligência russos reflete a verdade ou fabricação e exagero.Mas antes de se chegar aqui, Trump começou a sua presidência a afastar do cargo o então diretor do FBI James Comey, que liderava a investigação à interferência russa nas presidenciais. Várias afirmações foram feitas por Trump em relação a este afastamento. Primeiro disse que estava a pensar em todo o processo da Rússia quando decidiu despedi-lo e um ano mais tarde, em 2018, acabou a partilhar um tweet onde dizia não ter sido por causa disso que o despediu.Também em 2018, após um encontro com Putin defendeu-o contra os próprios serviços secretos dos EUA. Perante um Putin que desmente alguma vez ter interferido nas eleições, Trump diz aos jornalistas que não vê "nenhuma razão" porque não deveria acreditar no presidente russo.Ora, se a Rússia foi central na primeira campanha presidencial de Trump e se ainda pairam dúvidas sobre o seu envolvimento em toda essa história, esta campanha contou também com um protagonista estrangeiro: a Ucrânia. Em setembro do passado, um denunciante tornava público que Donald Trump tinha pressionado o homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky para investigar o seu rival Joe Biden e o filho deste, Hunter, que ocupa um cargo na administração da empresa energética ucraniana Burisma, desde 2014.Tudo teria começado com um telefonema de Trump para o presidente ucraniano em que ele pedia para investigar a família Biden, sugerindo que o seu advogado pessoal - Rudy Giuliani - se encontrasse com oficiais ucranianos. Nessa mesma chamada, a 25 de julho de 2019, Zelensky referia ainda a intenção de comprar mísseis norte-americanos, para se defender da Rússia.A ideia de Trump é a de que a administração Obama-Biden terá protegido o filho de Biden, de ser investigado pela justiça quando, em 2014 apoiou o governo que substituiu o regime apoiado pela Rússia. Em 2016, Obama terá pressionado a Kiev a despedir o procurador geral, considerado demasiado brando com a corrupção, em troca os EUA libertariam mil milhões de dólares de empréstimos à Ucrânia. Desta forma a empresa de Hunter Biden e o seu papel nela ficariam fora dos olhares da Justiça, defende Trump.No entanto, esta teoria parece ter várias falhas. Como a Bloomberg referia à época, a investigação à Burisma estava parada já antes de Shokin ter sido despedido da procuradoria geral. Além disso, vários países europeus pediram também a sua saída do cargo.O caso levou a um processo de impeachment de Donald Trump, mas com a maioria republicana no senado, o processo acabou chumbado e o presidente ilibado das acusações de ter tentado usar uma potência estrangeira para interferir nas eleições dos EUA.Desde que o novo coronavirus chegou aos EUA que Donald Trump tem tentado minorizar os seus impactos. Desde chamar-lhe "a praga chinesa" ou o "vírus da China", até ter dito que este perderia força em "abril, assim que o tempo quente começar".Desta desdramatização até desacreditar os especialistas e cientistas foi um passo. E nem o diretor do Instituto Nacional de doenças alérgicas e infecciosas e principal conselheiro da Casa Branca para a pandemia, Anthony Fauci, foi poupado e foi classificado de "idiota", pelo próprio presidente. Recusando fechar o país, Donald Trump sempre defendeu que o número de suicídios seria superior ao de mortes pela Covid-19, se tal acontecesse. Os EUA são neste momento o país com mais mortes registadas por Covid-19: mais de 200 mil. Apesar de reclamar que os EUA têm uma das taxa de mortalidade mais baixas do mundo, os números desmentem também esta realidade. Está na lista dos 10 piores, embora se a contagem for em termos globais tem o maior número de mortes e de casos diários registados.A estas informações erradas, juntam-se muitas outras, como as compiladas pela revista The Atlantic Donald Trump também teve de se explicar quando se soube que tinha informação sobre o real impacto da pandemia em janeiro, quando os primeiros casos estavam a ser registados nos EUA. Admitiu ter desvalorizado a doença para evitar o pânico.Leia a melhor informação sobre as eleições nos EUA na edição especial da, dedicada inteiramente às presidenciais americanas, cujo tema de capa é assinado pelo vencedor de um prémio Pulitzer, Michael Rezendes.