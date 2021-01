Enrique Tarrio, o líder dos Proud Boys que foi informador do FBI

Viu uma pena de prisão ser reduzida em 14 meses por colaborar com as autoridades norte-americanas. Mas garante: "Não me lembro de nada disso".

A transcrição é de um julgamento em tribunal federal, de 2014, e garante que Enrique Tarrio, líder do grupo de extrema-direita Proud Boys, colaborou como informador infiltrado para as forças de segurança norte-americanas, entre as quais o FBI. O próprio, por outro lado, nega: "Não me lembro de nada disso".

Do que garante não se lembrar é do acordo a que, segundo três fontes distintas, chegou com o Ministério Público de Miami para reduzir a sua pena de 30 para 16 meses pelo crime de fraude. O líder dos Proud Boys aceitou trabalhar, segundo a Reuters, como informador infiltrado em casos que levaram à detenção de mais de uma dúzia de envolvidos em processos relacionados com drogas, jogo e tráfico humano.

Como conseguiu então que a sua pena fosse reduzida? Tarrio assegura que as acusações federais por fraude na venda de medicamentos para a diabetes que roubava e vendia por um valor inferior ao de mercado foram reduzidas porque ajudou os investigadores do caso a "esclarecer" dúvidas.

No entanto, a declaração do líder do grupo extremista, nacionalista e islamofóbico vai contra as atas do processo levado a cabo em 2014. A juíza do caso, Joan Lenard, assegurou que Enrique Tarrio "proporcionou assistência substancial na investigação e acusação de outras pessoas relacionadas com atividades criminosas".